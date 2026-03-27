Prix cycliste du Cabellou Concarneau

Prix cycliste du Cabellou Concarneau samedi 4 avril 2026.

Prix cycliste du Cabellou

Le Cabellou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:15:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Traditionnelle course du Cabellou organisée et contrôlée par le Club Cycliste Concarnois
Limitation des participants à 120 coureurs
Ecole de cyclisme à 13h15
Open 3 à 15h15
40 tours x 2 kms soit 80 kms   .

Le Cabellou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 86 89 89 23 

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English :

L’événement Prix cycliste du Cabellou Concarneau a été mis à jour le 2026-03-23 par OTC CCA

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