Prix cycliste du Cabellou

Le Cabellou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:15:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Traditionnelle course du Cabellou organisée et contrôlée par le Club Cycliste Concarnois

Limitation des participants à 120 coureurs

Ecole de cyclisme à 13h15

Open 3 à 15h15

40 tours x 2 kms soit 80 kms .

Le Cabellou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 86 89 89 23

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English :

L’événement Prix cycliste du Cabellou Concarneau a été mis à jour le 2026-03-23 par OTC CCA