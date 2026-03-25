Prix cycliste les Bords de Sarre Sarrebourg

Prix cycliste les Bords de Sarre Sarrebourg lundi 6 avril 2026.

Prix cycliste les Bords de Sarre

Centre E. Leclerc Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 13:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :
2026-04-06

Course en ligne sur circuit. Un évènement du Cyclo-club sarrebouregoisTout public
0  .

Centre E. Leclerc Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est   ccsarrebourg2@gmail.com

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English :

Road race on circuit. A Cyclo-club sarrebouregois event

L’événement Prix cycliste les Bords de Sarre Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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