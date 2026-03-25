Prix cycliste les Bords de Sarre Sarrebourg
Prix cycliste les Bords de Sarre Sarrebourg lundi 6 avril 2026.
Prix cycliste les Bords de Sarre
Centre E. Leclerc Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 13:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Course en ligne sur circuit. Un évènement du Cyclo-club sarrebouregoisTout public
0 .
Centre E. Leclerc Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est ccsarrebourg2@gmail.com
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English :
Road race on circuit. A Cyclo-club sarrebouregois event
L’événement Prix cycliste les Bords de Sarre Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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