Prix d’Amérique Legend Race Hippodrome de Paris Vincennes Paris

Prix d’Amérique Legend Race
Hippodrome de Paris Vincennes 2 route de la ferme Paris
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-25
2026-01-23
Venez découvrir le Prix d’Amérique Legend Race, l’événement incontournable du trot attelé, créé en 1920 pour réunir l’élite mondiale du cheval et du driver.
Hippodrome de Paris Vincennes 2 route de la ferme Paris 75012 Paris Île-de-France +33 1 49 77 17 17
English :
Come and discover the Prix d’Amérique Legend Race, the must-attend event in harness trotting, created in 1920 to bring together the world’s elite horses and drivers.
