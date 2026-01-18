Prix d’Amérique Legend Race Hippodrome de Paris Vincennes Paris

Prix d’Amérique Legend Race

Hippodrome de Paris Vincennes 2 route de la ferme Paris Paris

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

2026-01-23

Venez découvrir le Prix d’Amérique Legend Race, l’événement incontournable du trot attelé, créé en 1920 pour réunir l’élite mondiale du cheval et du driver.

English :

Come and discover the Prix d’Amérique Legend Race, the must-attend event in harness trotting, created in 1920 to bring together the world’s elite horses and drivers.

