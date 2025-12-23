Prix d’Amérique Mauquenchy

Prix d’Amérique

Route D919 Mauquenchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-25

Venez vivre le Prix d’Amérique à Mauquenchy

Le dimanche 25 janvier, nous vous proposons d’assister à la rediffusion des courses dont le Prix d’Amérique autour d’un repas dans notre restaurant panoramique

35€ avec la boisson

Réservation obligatoire avant le 17 janvier au 02 32 89 35 37 .

Route D919 Mauquenchy 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 83 11 accueil@hippomauquenchy.fr

