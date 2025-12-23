Prix d’Amérique Mauquenchy
Prix d’Amérique Mauquenchy dimanche 25 janvier 2026.
Prix d’Amérique
Route D919 Mauquenchy Seine-Maritime
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-26
2026-01-25
Venez vivre le Prix d’Amérique à Mauquenchy
Le dimanche 25 janvier, nous vous proposons d’assister à la rediffusion des courses dont le Prix d’Amérique autour d’un repas dans notre restaurant panoramique
35€ avec la boisson
Réservation obligatoire avant le 17 janvier au 02 32 89 35 37 .
Route D919 Mauquenchy 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 83 11 accueil@hippomauquenchy.fr
