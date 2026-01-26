Prix de l’A.C.C

Châteauneuf-sur-Cher Cher

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

L’amicale Cyclo Castelneuvienne organise le prix de l’ACC, une course cycliste.

Cette course cycliste vous permettra d’arpenter Châteauneuf-sur-Cher et ses environs. Ouverte aussi aux licenciés UFOLEP, cette année la course est également ouverte aux jeunes de 13 à 16ans. .

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75

English :

The Amicale Cyclo Castelneuvienne organizes the ACC prize, a cycling race.

