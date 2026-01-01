Prix de l’imaginaire Passages Sainte-Sigolène
Prix de l’imaginaire Passages Sainte-Sigolène samedi 24 janvier 2026.
Prix de l’imaginaire Passages
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2026-01-24 10:30:00
Pour la nouvelle année, si on s’abandonnait à la littérature de l’imaginaire ?
5 romans parus en 2025 dans des genres variés à lire entre janvier et juin.
Retrouvons-nous ensuite pour en discuter !
Lequel aura votre préférence ?
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
English :
In the New Year, why not indulge in fantasy literature?
5 novels published in 2025 in a variety of genres to read between January and June.
Then let’s get together to discuss them!
Which one do you prefer?
