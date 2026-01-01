Prix de l’imaginaire Passages Sainte-Sigolène

Prix de l’imaginaire Passages

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Pour la nouvelle année, si on s’abandonnait à la littérature de l’imaginaire ?

5 romans parus en 2025 dans des genres variés à lire entre janvier et juin.

Retrouvons-nous ensuite pour en discuter !

Lequel aura votre préférence ?

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

English :

In the New Year, why not indulge in fantasy literature?

5 novels published in 2025 in a variety of genres to read between January and June.

Then let’s get together to discuss them!

Which one do you prefer?

