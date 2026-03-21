Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026 Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny
Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026 Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny mardi 24 mars 2026.
Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026
Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-24
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-03-24
Lisez et votez pour votre livre préféré. .
Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026
L’événement Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026 Étrépagny a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme