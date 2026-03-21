Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026 Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny

Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-24

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-03-24

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Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026

L’événement Prix des lecteurs du Vexin Normand 2026 Étrépagny a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme