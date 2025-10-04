Prix des lecteurs Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Prix des lecteurs Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire samedi 4 octobre 2025.

Prix des lecteurs Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Présentation de la sélection romans – Prix des lecteurs 2025-2026

Découvrez en avant-première les romans sélectionnés pour le Prix des lecteurs 2025-2026 ! Une occasion unique de rencontrer des histoires captivantes, d’échanger vos premières impressions et de partager vos coups de cœur avec d’autres passionnés de lecture.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la littérature !

Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Esplanade Pierre Brasselet, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 68 16 51

Mairie de Sainte Luce sur Loire