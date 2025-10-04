Prix des lecteurs Vallée Sud Grand Paris Bibliothèque municipale Sceaux

Prix des lecteurs Vallée Sud Grand Paris Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale Hauts-de-Seine

À l’issue du Grand Quiz, ne manquez pas l’annonce tant attendue des lauréats du Prix des Lecteurs de VSGP.

Une célébration des livres et des voix de lecteurs passionnés.

Bibliothèque municipale 7 Rue Honoré de Balzac, 92330 Sceaux, France Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146616610 http://bibliotheque.sceaux.fr https://www.facebook.com/bmsceaux/?locale=fr_FR Lieu de proximité, la bibliothèque est un espace de prêts, d’information, de documentation et d’animations à caractère ludique et pédagogique. Expositions, rencontres d’auteur, conférences, concerts et nombreuses animations y sont programmés tout au long de l’année. La Bibliothèque, avec l’Institut Florian, possède en outre la particularité d’offrir à la consultation 6 000 imprimés en langues d’Oc ou sur la culture occitane.

