Prix des lectrices et des lecteurs Bibliothèque Valeyre Paris

Les bibliothèques Drouot et Valeyre s’associent pour l’édition 2025-2026 du Prix des lectrices et des lecteurs.

Lectrices et lecteurs, retrouvons-nous à la bibliothèque Valeyre pour une présentation du Prix et des 5 romans de la sélection 2026, qui sera dévoilée le 12 décembre !

Le Prix des lectrices et des lecteurs est décerné chaque année à un premier roman adulte d’une autrice ou un auteur francophone. Ce prix sera attribué courant avril 2026 à un roman édité entre le 13 août et le 30 septembre 2025. Vous pouvez voter en ligne sur le portail des bibliothèques ou dans les urnes disponibles dans les bibliothèques participantes.

Lancement de l’édition 2026 : venez découvrir la sélection des 5 titres en lice cette année !

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris