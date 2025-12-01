Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques : présentation de la sélection Bibliothèque Valeyre Paris

Le Prix des lectrices et des lecteurs est décerné chaque année par les usagers des bibliothèques de la Ville de Paris à un premier roman adulte d’une autrice ou un auteur francophone. Ce prix sera attribué courant avril 2026 à un roman édité entre le 13 août et le 30 septembre 2025. Vous pouvez voter en ligne sur le portail des bibliothèques ou dans les urnes disponibles dans les bibliothèques participantes.

Lectrices et lecteurs, retrouvons-nous pour une présentation des 5 romans de la sélection 2026, qui sera dévoilée le 12 décembre ! Cette présentation a lieu en partenariat avec la bibliothèque Drouot.

Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre

Lancement de l’édition 2026 : venez découvrir la sélection des 5 titres en lice cette année

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr