Prix des loisirs Symphorinois Saint-Symphorien
Prix des loisirs Symphorinois Saint-Symphorien dimanche 19 avril 2026.
Prix des loisirs Symphorinois
Saint-Symphorien Cher
Course cycliste au départ de la mairie de Saint-Symphorien.
L’amicale Cyclo Castelneuvienne organise son prix Symphorinois, une course cycliste ouverte aux licenciés et non licenciés. .
Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75
English :
Cycle race starting from Saint-Symphorien.
