Prix des Mordus du Manga 2025-2026 à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 6 septembre 2025.

Le prix des Mordus du manga s’adresse aux passionné·e·s comme aux novices de ce genre littéraire. Trois sélections sont faites par les bibliothécaires de la Ville de Paris parmi les parutions récentes : une sélection à destination des 7-11 ans ; une autre à destination des 12-15 ans et une dernière pour les 16 ans et plus.

Il y en a donc pour tous les âges et pour tous les goûts !

Et n’oubliez pas de demander votre carte collector 2025 à l’accueil de la bibliothèque Benoîte Groult : à chaque lecture, une vignette à coller !

Le prix des Mordus du Manga démarre pour la bibliothèque Benoîte Groult le samedi 6 septembre. RDV à 11h pour découvrir la nouvelle sélection. Une petite surprise attend les premiers participants. N’oubliez pas de demander votre carte collector à l’accueil pour collectionner les vignettes de vos lectures !

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h00 à 18h00

Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 107 ans.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

+33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr