Prix des mots salés Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 11:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31
Moment d’échanges autour des lectures déjà effectuées du Prix des mots salés.
Pour rappel, le prix se déroule jusqu’en mai 2026 et se compose d’une sélection de 6 romans à lire.
Renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32.
Entrée libre. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
