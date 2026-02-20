Prix des mots salés Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Prix des mots salés

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Prix des mots salés

médiathèque Le Traict d’encre

Venez échanger autour des lectures déjà effectuées du Prix des mots salés avec les lectrices et lecteurs de la bibliothèque du Pouliguen.

Pour rappel, le prix se déroule jusqu’en mai 2026 et se compose d’une sélection de 6 romans à lire.



Renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32.

Entrée libre.

+33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

