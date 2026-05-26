Prix du Frac Bretagne – Art Norac 2026 – Exposition des finalistes Frac Bretagne Rennes 20 juin – 20 septembre Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 3 €

Tarif réduit : 2 €

Gratuit pour les moins de 26 ans, demandeurs et demandeuses d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes en situation de handicap et titulaires de la carte Sortir !

Gratuit pour toutes et tous le dimanche

Le Prix du Frac Bretagne – Art Norac est un dispositif de soutien au développement professionnel des artistes de la scène bretonne.

Lancé en 2020, le Prix du Frac Bretagne – Art Norac est un dispositif de soutien au développement professionnel international des artistes participant au dynamisme de la scène bretonne porté par le Frac Bretagne grâce au soutien d’Art Norac, structure pour le mécénat du groupe Norac.

L’ambition de ce Prix est d’accompagner des créatrices et des créateurs de la scène artistique régionale vers une expérience à l’international afin de favoriser la professionnalisation de leur parcours hors de nos frontières.

Chaque année, une structure partenaire en Europe ou dans le monde, prête à accueillir l’artiste lauréat.e pour produire une exposition personnelle, est associée au dispositif.

L’institution partenaire en 2026 est TRAFO Center for Contemporary Art à Szczecin en Pologne.

Parmi les candidatures reçues, un jury de professionnel.les de l’art a sélectionné 3 artistes et un duos d’artistes finalistes : Léna Brudieux, Zoé Grant, Margaux Janisset & Maxence Chevreau et Nino Spanu. Leurs œuvres seront présentées au Frac Bretagne dans le cadre d’une exposition collective. Le ou la lauréat.e du Prix sera annoncé.e lors du vernissage, et son travail fera l’objet d’une exposition personnelle en Pologne en 2027.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00

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Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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