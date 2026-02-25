Prix du public 2026 Les yeux doc Marseille 1er Arrondissement

Prix du public 2026 Les yeux doc

Du 14/03 au 03/04/2026.

Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Organisé par la Bpi, ce prix national met à l’honneur le documentaire de création. Après une présélection par les bibliothécaires participant.es, trois films sont soumis au vote du public en mars 2026.

Votez ! À l’issue des projections aux bibliothèques de l’Alcazar et du Merlan, donnez votre avis pour désigner le ou la lauréate.

Le palmarès sera annoncé le 10 avril 2026. À la clé pour le film vainqueur une dotation de 2000 euros et une diffusion sur Mediapart pendant un mois.



PROJECTIONS



Pierre, feuille, pistolet

SAMEDI 14 MARS À 11H

> Le Merlan, auditorium Sur inscription 04 13 94 82 40

VENDREDI 3 AVRIL À 17H

> Alcazar, salle de conférence

Février 2022, invasion russe de l’Ukraine. Un van polonais circule sur les routes d’Ukraine pour évacuer des habitant.es. L’habitacle devient un lieu refuge et de confidences sur les horreurs de la guerre.



Kristos, le dernier enfant

SAMEDI 14 MARS À 18H

> Alcazar, salle de conférence

SAMEDI 21 MARS À 11H

> Le Merlan, auditorium Sur inscription 04 13 94 82 40

Grèce, île d’Arki, 30 habitants. Kristos est le dernier enfant de l’île. Pour sa rentrée au collège, il doit quitter son île. Sera-t-il berger comme son père et ses frères ou une nouvelle vie va-t-elle s’ouvrir pour lui ?



Zou

SAMEDI 21 MARS À 11H

> Alcazar, salle de conférence

SAMEDI 28 MARS À 11H

> Le Merlan, auditorium Sur inscription 04 13 94 82 40

Une jambe en moins, mais un courage et une détermination sans faille, Ahmad a dû fuir son pays après des épreuves terribles et quitter femme et enfants. Il se retrouve en France. L’histoire d’une intégration réussie et d’une belle rencontre.



Les Yeux doc c’est plus de 400 films documentaires issus du catalogue de la BPI

et accessibles en ligne depuis votre compte bibliothèque.



Pour participer au vote

– Sur place à l’Alcazar déposez votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet.

– En ligne sur bibliotheques.marseille.fr connectez-vous à votre compte abonné,

et rendez-vous dans la rubrique En ligne > Cinéma > Les yeux doc .

