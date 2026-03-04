Prix du public Les yeux docs : Zou, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
Prix du public Les yeux docs : Zou, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse jeudi 2 avril 2026.
Prix du public Les yeux docs : Zou Jeudi 2 avril, 15h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:30:00+02:00
Jeudi 2 avril – 15h
Zou
Claire Glorieux – 2022 – France – Quilombo Films – 56 min
Projection suivie d’une discussion.
Médiathèque Saint-Cyprien
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Claire Glorieux – 2022 – France – Quilombo Films – 56 min