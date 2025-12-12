Prix du Roman Cezam : Rencontres entre lecteurs Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

En partneariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent à propos des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/