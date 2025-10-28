PRIX ÉMILE REYNAUD – FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION Cinéma du TNB Rennes

PRIX ÉMILE REYNAUD – FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION Cinéma du TNB Rennes Mardi 28 octobre, 21h00

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Remis par les adhérent·es de l’AFCA dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation, le Prix Émile-Reynaud récompense un court métrage français d’animation de l’année.

Décerné depuis 1977 par l’Association française du cinéma d’animation (AFCA). Ce prix est à la fois un hommage à Émile Reynaud, pionnier du cinéma d’animation et une reconnaissance de filiation entre son travail et celui des nouveaux créateur·rices. L’occasion de découvrir en salle de cinéma, au TNB, une sélection du meilleur de la production animée nationale avec des films de jeunes auteur·rices aux tons et techniques riches et variés. En présence des équipes de films. Cette année, le public pourra aussi voter pour son coup de cœur de la sélection !

La Fête du cinéma d’animation a lieu du 11 au 31 octobre 2025. Cette année, la Fête du cinéma d’animation met à l’honneur une thématique très ouverte et inspirante intitulée « Faire corps ». Au choix, corps en mouvement (en fête, danse, parade), corps empêchés (injonctions sociales, soins, handicap), corps entremêlés (attachement aux autres, sexe), corps hybrides (transformations), corps collectif (solidarité, contestation)… Une thématique qui engage une vision du monde.

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes