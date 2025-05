Prix Jean-Michel Bourgeot Course cycliste – Yzeure, 25 mai 2025 10:00, Yzeure.

Allier

Prix Jean-Michel Bourgeot Course cycliste Rue Jean Vidal Yzeure Allier

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Épreuves de cyclo-cross, sprint et course sur route pour les jeunes de U9 à U17. Un rendez-vous sportif dynamique pour découvrir les talents de demain et vibrer au rythme de la compétition cycliste en pleine action.

Rue Jean Vidal

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Cyclo-cross, sprint and road race events for youngsters from U9 to U17. A dynamic sporting event to discover the talents of tomorrow, and experience the rhythm of cycling competition in action.

German :

Radcross-, Sprint- und Straßenrennen für Jugendliche von U9 bis U17. Ein dynamisches Sportereignis, um die Talente von morgen zu entdecken und im Rhythmus des Radrennsports in voller Aktion zu vibrieren.

Italiano :

Eventi di ciclocross, sprint e corsa su strada per giovani da U9 a U17. Un evento sportivo dinamico dove scoprire i talenti di domani e provare l’emozione di una competizione ciclistica in azione.

Espanol :

Pruebas de ciclocross, sprint y carrera en carretera para jóvenes de 9 a 17 años. Un evento deportivo dinámico en el que podrás descubrir el talento del mañana y vivir la emoción de la competición ciclista en acción.

L’événement Prix Jean-Michel Bourgeot Course cycliste Yzeure a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région