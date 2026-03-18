Prix l’Envol 2026 Rencontre avec le lauréat Renaud de Chaumaray Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Prix l’Envol 2026 Rencontre avec le lauréat Renaud de Chaumaray

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Son roman Quitter la vallée , publié aux éditions Gallimard, a été choisi par les lecteurs de la médiathèque pour recevoir Le Prix L’Envol prix du deuxième roman.

Renaud de Chaumaray est né à Bayonne et vit toujours au Pays Basque où il partage son temps entre l’écriture, sa famille, et son activité de conseil en écoconstruction. Son premier roman Mille hivers avait été remarqué pour sa langue poétique lors de sa sortie en 2023. Outre le Prix L’Envol 2026, Quitter la vallée a fait également partie des sélections de nombreux prix d’automne et est toujours en lice pour le Prix des Libraires.

La rencontre sera l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de ce roman et sur son travail d’écriture. Gratuite et ouverte à tous, elle sera précédée de la remise du prix et suivie d’une séance de ventes-dédicaces avec la Librairie La Veillée.

Inscription obligatoire, places limitées .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

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English : Prix l’Envol 2026 Rencontre avec le lauréat Renaud de Chaumaray

L’événement Prix l’Envol 2026 Rencontre avec le lauréat Renaud de Chaumaray Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grands Lacs