Prix Les Mots salés, Bibliothèque, Le pouliguen

Prix Les Mots salés Samedi 11 avril, 11h00 Bibliothèque Loire-Atlantique

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T21:00:00+02:00

Dans le cadre du Prix « Les Mots salés », la bibliothèque du Pouliguen proposera deux rencontres exceptionnelles avec des autrices de la sélection.

Rencontre avec Sophie Demange, autrice de Les Bouchères. Une occasion unique d’échanger avec l’autrice sur son parcours et les thématiques fortes de son roman.

Ces rendez-vous constituent des temps forts du Prix et offrent aux lecteurs la possibilité de rencontrer les voix qui font vivre la littérature contemporaine.

La Ville du Pouliguen invite les lecteurs, passionnés ou curieux, à se lancer dans l’aventure : lire, partager, débattre… et voter ! À vos livres !

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Dans le cadre du Prix « Les Mots salés », la bibliothèque du Pouliguen proposera deux rencontres exceptionnelles avec des autrices de la sélection. Rencontre avec Sophie Demange, autrice de Le… CONFRENCONTRE CULTURE