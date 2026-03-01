Prix Les Mots salés Bibliothèque Le Pouliguen

Prix Les Mots salés

Bibliothèque 3 rue du Croisic Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre du Prix Les Mots salés , la bibliothèque du Pouliguen proposera deux rencontres exceptionnelles avec des autrices de la sélection.

Rencontre avec Karine Parquet, autrice du roman En île. Un temps d’échange privilégié pour découvrir les coulisses de son écriture, la genèse de son roman et dialoguer autour de son univers littéraire.​

Ces rendez-vous constituent des temps forts du Prix et offrent aux lecteurs la possibilité de rencontrer les voix qui font vivre la littérature contemporaine.

La Ville du Pouliguen invite les lecteurs, passionnés ou curieux, à se lancer dans l’aventure lire, partager, débattre… et voter ! À vos livres ! .

Bibliothèque 3 rue du Croisic Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

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L’événement Prix Les Mots salés Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44