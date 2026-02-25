Prix Les Mots salés Bibliothèque Le Pouliguen

Prix Les Mots salés

Bibliothèque 3 rue du Croisic Le Pouliguen Loire-Atlantique

Deux rencontres d’auteurs au Pouliguen

Dans le cadre du Prix Les Mots salés , la bibliothèque du Pouliguen proposera deux rencontres exceptionnelles avec des autrices de la sélection.

Samedi 21 mars à 11h Rencontre avec Karine Parquet, autrice du roman En île.

Un temps d’échange privilégié pour découvrir les coulisses de son écriture, la genèse de son roman et dialoguer autour de son univers littéraire.

Samedi 11 avril à 11h Rencontre avec Sophie Demange, autrice de Les Bouchères.

Une occasion unique d’échanger avec l’autrice sur son parcours et les thématiques fortes de son roman.

Ces rendez-vous constituent des temps forts du Prix et offrent aux lecteurs la possibilité de rencontrer les voix qui font vivre la littérature contemporaine.

La Ville du Pouliguen invite les lecteurs, passionnés ou curieux, à se lancer dans l’aventure lire, partager, débattre… et voter !

À vos livres !

Le nombre de place est limité. .

Bibliothèque 3 rue du Croisic Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

