Prix littéraire 2025 de l’académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen Rue des Fosses du Château Caen

Prix littéraire 2025 de l’académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen Rue des Fosses du Château Caen samedi 13 décembre 2025.

Prix littéraire 2025 de l’académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen

Rue des Fosses du Château Château, auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La remise du prix 2025 est animée par le président de l’académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen et Gérard Poulouin.

Prix littéraire 2025 de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen fait l’objet d’une cérémonie animée par le président de l’académie et Gérard Poulouin. Rendez-vous au château, auditorium du Musée des Beaux-Arts, samedi 13 décembre à 15h pour assister à la remise du prix 2025.

Plus d’informations sur academie-scabl-caen.com. .

Rue des Fosses du Château Château, auditorium du Musée des Beaux-Arts Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 14 16

English : Prix littéraire 2025 de l’académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen

The presentation of the 2025 prize is hosted by the President of the Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen and Gérard Poulouin.

German : Prix littéraire 2025 de l’académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen

Die Verleihung des Preises 2025 wird vom Präsidenten der Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen und Gérard Poulouin moderiert.

Italiano :

La presentazione del premio 2025 è affidata al Presidente dell’Accademia delle Scienze, delle Arti e delle Belle Lettere di Caen e a Gérard Poulouin.

Espanol :

La entrega del premio 2025 corre a cargo del Presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Caen, Gérard Poulouin.

L’événement Prix littéraire 2025 de l’académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen Caen a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Caen la Mer