Prix LPA 2025-2026 Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence

Prix LPA 2025-2026 Biblio'fil

Bibliothèque L'école buissonnière Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Venez rencontrer Yvan Butel, auteur du roman De silence et d’or aux éditions Globe , sélectionné pour le Prix Lire en Pays d’Ancenis 2025/2026.

Ivan Butel est scénariste et réalisateur. Il a réalisé de nombreux documentaires et reçu le 6e Prix du documentaire historique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois.

De silence et d’or est son premier roman

Comment passe-t-on de la lutte clandestine aux podiums, du plomb à l’or olympique ? De silence et d’or livre le récit d’une vie marquée par le combat, le handicap et le désir de reconstruction. C’est l’amitié naissante entre les deux hommes qui viendra lever la chape du silence et faire affleurer le passé. Ivan Butel offre un regard singulier sur la question de la violence politique en Espagne et une lumineuse histoire de rédemption.

Entrée libre. .

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Come and meet Yvan Butel, author of the novel De silence et d’or published by Globe, shortlisted for the Prix Lire en Pays d’Ancenis 2025/2026.

