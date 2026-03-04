Prix Lux 2026 : avant-première du film Sorda, Cinéma des Cinéastes, Paris

Prix Lux 2026 : avant-première du film Sorda Jeudi 5 mars, 19h30 Cinéma des Cinéastes Paris

Projection gratuite, sur inscription. 1 inscription par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T19:30:00+01:00 – 2026-03-05T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T19:30:00+01:00 – 2026-03-05T22:30:00+01:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à la projection gratuite en avant-première du film SORDA de la réalisatrice Eva Libertad, en lice pour le Prix LUX du public 2026 décerné par le Parlement européen.

La projection sera précédée d’un débat intitulé « Handicap et inclusion : quelles politiques publiques en France et en Europe aujourd’hui ? » avec :

Younous OMARJEE, député européen et Vice-Président du Parlement européen ;

Dominique FISCHBACH, Cinéaste (Elle entend pas la moto,…) ;

Margaret KOPOKA, conseillère déléguée de 12ème arrondissement, chargée de de la santé, de l’inclusion des personnes en situation de handicap et de l’accessibilité ;

modéré par Pierre Charpilloz, journaliste cinéma.

Le débat sera traduit en langue des signes.

Date et lieu de la projection

Jeudi 5 mars à 19h30, veuillez retirer vos places à l’accueil entre 18h45 et 19h15. Passé ce délai, elles pourront être redistribuées en fonction de l’affluence.

Durée de la projection 116m

Synopsis

Quand Ángela, sourde, attend un enfant de son partenaire entendant Héctor, ses craintes liées à la maternité refont surface alors qu’elle fait face à la réalité d’élever un bébé dans un monde qui n’est pas fait pour elle.

Cinéma des Cinéastes 7 Avenue de Clichy 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ensemble.eu/fr/event/sorda-avant-premiere-et-debat-le-5-mars-a-paris-45246/page/introduction-valeur-sentimentale-projection-gratuite-le-2-mars-a-paris-copy-3 »}]

Une projection organisée par le Parlement européen en France