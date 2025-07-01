SHERIFFLAZONE – LA MAISON BLEUE Strasbourg

SHERIFFLAZONE – LA MAISON BLEUE Strasbourg jeudi 13 novembre 2025.

SHERIFFLAZONE Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

En 2024, Sherifflazone fait sensation avec “AMIRI”, un morceau qui traverse l’Atlantique et s’impose sur la scène DMV Crank en France. Originaire d’Évry, il mélange les influences trap et drill avec un style bien à lui. Son titre “TRAPMONEYBIGGIE” crée un véritable lien entre la trap française et les flows américains, attirant l’attention de Zola ainsi que de rappeurs outre-Atlantique. Un talent à suivre de près !

LA MAISON BLEUE 3 RUE DE GUEBWILLER 67100 Strasbourg 67