Prix Odette et Léon Chertok Mémorial de la Shoah Paris
Prix Odette et Léon Chertok Mémorial de la Shoah Paris lundi 19 janvier 2026.
Les membres du jury du Prix Odette et Léon Chertok sont heureux de vous convier à la cérémonie de remise de la deuxième édition.
Pour cette nouvelle édition, le jury est composé de :
Rima Abdul Malak, Emmanuel Carrère, Cécile Chertok, Grégoire Chertok, Sarah Chiche, Jean Hatzfeld, Haïm Korsia, Rebecca Marder, Valérie Toranian, Nathalie Zajde
Les ouvrages de la sélection :
- Appartements témoins de Isabelle Backouche, Sarah Gensburger, Éric Le Bourhis (La Découverte)
- Le Prix à payer, À la recherche d’enfants juifs en Pologne après la guerre d’Anna Bikont (Noir sur Blanc)
- Ce que j’ai vu à Auschwitz, Les Cahiers d’Alter d’Alter Fajnzylberg (Seuil)
- La Douleur fantôme d’Hanna Krall (Noir sur Blanc)
- Ne courez pas ! Marchez ! de Roman Polanski (Flammarion)
- L’oiseau de Bergen-Belsen de Florence Schulmann (Grasset)
Le Mémorial de la Shoah accueille pour la deuxième fois le Prix Odette et Léon Chertok.
Le lundi 19 janvier 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-19T19:00:00+01:00
fin : 2026-01-19T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-19T18:00:00+02:00_2026-01-19T20:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire