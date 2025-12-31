Prix Odette et Léon Chertok Mémorial de la Shoah Paris

Les membres du jury du Prix Odette et Léon Chertok sont heureux de vous convier à la cérémonie de remise de la deuxième édition.

Pour cette nouvelle édition, le jury est composé de :

Rima Abdul Malak, Emmanuel Carrère, Cécile Chertok, Grégoire Chertok, Sarah Chiche, Jean Hatzfeld, Haïm Korsia, Rebecca Marder, Valérie Toranian, Nathalie Zajde

Les ouvrages de la sélection :

Appartements témoins de Isabelle Backouche, Sarah Gensburger, Éric Le Bourhis (La Découverte)

Le Prix à payer, À la recherche d’enfants juifs en Pologne après la guerre d’Anna Bikont (Noir sur Blanc)

Ce que j’ai vu à Auschwitz, Les Cahiers d’Alter d’Alter Fajnzylberg (Seuil)

La Douleur fantôme d’Hanna Krall (Noir sur Blanc)

Ne courez pas ! Marchez ! de Roman Polanski (Flammarion)

L’oiseau de Bergen-Belsen de Florence Schulmann (Grasset)

Le Mémorial de la Shoah accueille pour la deuxième fois le Prix Odette et Léon Chertok.

Le lundi 19 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

