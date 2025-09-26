Prix Pauline de Simiane 2025 Château de Simiane Valréas

Le prix Pauline de Simiane récompense chaque année, un premier roman, d’une auteurE.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com

English :

The Prix Pauline de Simiane is awarded each year to a first novel by an author.

German :

Der Prix Pauline de Simiane wird jedes Jahr für einen Debütroman einer Autorin verliehen.

Italiano :

Il Premio Pauline de Simiane viene assegnato ogni anno al primo romanzo di un autore.

Espanol :

El Premio Pauline de Simiane se concede cada año a la primera novela de un autor.

