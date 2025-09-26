Prix Pauline de Simiane 2025 Château de Simiane Valréas
Prix Pauline de Simiane 2025 Château de Simiane Valréas vendredi 26 septembre 2025.
Prix Pauline de Simiane 2025
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Le prix Pauline de Simiane récompense chaque année, un premier roman, d’une auteurE.
.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 ellesencaracteres@gmail.com
English :
The Prix Pauline de Simiane is awarded each year to a first novel by an author.
German :
Der Prix Pauline de Simiane wird jedes Jahr für einen Debütroman einer Autorin verliehen.
Italiano :
Il Premio Pauline de Simiane viene assegnato ogni anno al primo romanzo di un autore.
Espanol :
El Premio Pauline de Simiane se concede cada año a la primera novela de un autor.
L’événement Prix Pauline de Simiane 2025 Valréas a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes