Prix Polar en Touraine Val de Vienne Maillé

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne organise le Prix du Polar 2025 et propose un après-midi d’animations autour du roman policier.

Tous les ans, les bibliothèques du territoire de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne font participer leurs lecteurs au Prix du Polar qui fête sa 3e édition.

Au programme découverte des lauréats, rencontres et dédicaces avec les auteurs, enquête interactive pour les jeunes, lectures, librairie partenaire… et pause gourmande offerte !

A 17h30 Apéro Polar #2 (épisodes 3 & 4), un spectacle policier théâtral dès 14 ans.

Épisodes 1 & 2 les 26 et 27 mars dans les bibliothèques du réseau.

Programme à retrouver sur le site internet. .

Rue du 25 août Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Communauté de communes Touraine Val de Vienne is organizing the Prix du Polar 2025 and is offering an afternoon of events based on crime novels.

