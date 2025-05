Prix Polar en Touraine Val de Vienne – Richelieu, 7 juin 2025 07:00, Richelieu.

Indre-et-Loire

Prix Polar en Touraine Val de Vienne Salle des fêtes 7 rue Jarry Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne organise le Prix du Polar 2025 et propose un après-midi d’animations autour du roman policier.

Tous les ans, les onze bibliothèques du territoire de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne font participer leurs lecteurs au Prix du Polar.

Quatre romans, destinés aux juniors et aux adultes, sont présélectionnés par les bibliothécaires et proposés à la lecture pendant huit mois. Le public est invité à les découvrir et à voter pour son préféré !

Pour clore l’édition 2024-2025, un grand après-midi festif et gratuit est organisé à Richelieu.

Petits et grands pourront profiter de nombreuses animations autour du Polar

– 14h30 Départ du Cluedo géant dans toute la ville, sur tablette (à partir de 7 ans, places limitées)

– 15h Rencontre avec deux autrices de la sélection adulte Pascale Chouffot & Sarah Bord

Autres animations tout au long de l’après-midi.

Goûter offert. .

Salle des fêtes 7 rue Jarry

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 77 14 57

English :

The Communauté de communes Touraine Val de Vienne is organizing the Prix du Polar 2025 and is offering an afternoon of events based on crime novels.

German :

Die Communauté de communes Touraine Val de Vienne organisiert den Prix du Polar 2025 und bietet einen Nachmittag mit Veranstaltungen rund um den Kriminalroman.

Italiano :

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne organizza il Prix du Polar 2025 e propone un pomeriggio di eventi basati sui romanzi gialli.

Espanol :

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne organiza el Prix du Polar 2025 y propone una tarde de actos en torno a la novela policíaca.

L’événement Prix Polar en Touraine Val de Vienne Richelieu a été mis à jour le 2025-05-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme