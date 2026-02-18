Prix Pouillac UFOLEP Pouillac Pouillac
Prix Pouillac UFOLEP Pouillac Pouillac samedi 7 mars 2026.
Prix Pouillac UFOLEP
Pouillac Le bourg Pouillac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 13:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Dans le bourg, sur un circuit de 5,5 km.
.
Pouillac Le bourg Pouillac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the village, on a 5.5 km circuit.
L’événement Prix Pouillac UFOLEP Pouillac a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge