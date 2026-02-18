Prix Pouillac UFOLEP Pouillac Pouillac

Prix Pouillac UFOLEP

Pouillac Le bourg Pouillac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le bourg, sur un circuit de 5,5 km.

Pouillac Le bourg Pouillac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr

English :

In the village, on a 5.5 km circuit.

L’événement Prix Pouillac UFOLEP Pouillac a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge