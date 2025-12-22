Prix Poussière 2026 Hors les murs, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Prix Poussière 2026 Hors les murs

La Maison du Roman Populaire d’Amavada (MRP) décerne le Prix Poussière, premier prix littéraire pour livres oubliés ! Il n’y a en effet pas de raisons que les prix littéraires soient destinés aux seules nouveautés, aux auteurs vivants, ni même aux livres à vendre !

Quantité d'œuvres sont passées à travers les mailles de la gloire parce qu'elles ne correspondent pas au canon estimable. Parmi les livres qui ont pris la poussière, il y a de nombreuses pépites auxquelles il convient de s'intéresser. Avec le Prix Poussière, la Maison du roman populaire part à la recherche de ces perles, et distingue les plus rutilantes.

Les finalistes du Prix Poussière 2026 sont Le Mouron rouge, de la Baronne Orczy, Le Secret de la Mer morte, d’Elizabeth Peters, La Nef des dingues, de Jean Amila, Saucisses et viande froide, de York Smith, et Les Rôdeurs de frontière, de Gustave Aimard.

Après une présentation spectaculaire de ces cinq livres, ce sont les spectateurs présents qui éliront le lauréat le livre oublié qui leur fait le plus envie, à qui sera décerné le Prix Poussière 2026.

Cet événement se déroulera à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English :

The Maison du Roman Populaire d?Amavada (MRP) awards the Prix Poussière, the first literary prize for forgotten books! There’s no reason why literary prizes should only be awarded to new releases, living authors, or even books for sale!

