Prix Roberval 38ème édition Compiègne

Prix Roberval 38ème édition

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Prix Roberval est un concours international, ouvert à tous les pays de la francophonie, organisé chaque année par le pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC).

Il récompense des œuvres consacrées à l’explication de la technologie en langue française dans cinq catégories enseignement supérieur, grand public, télévision, jeunesse et journalisme scientifique et technique sous des formes variées livres, documentaires, articles de journaux et œuvres numériques.

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

English :

The Prix Roberval is an international competition, open to all French-speaking countries, organized each year by the Scientific, Technical and Industrial Culture (CSTI) department of the Université de Technologie de Compiègne (UTC).

It rewards works devoted to the explanation of technology in the French language in five categories: higher education, general public, television, youth and scientific and technical journalism in a variety of forms: books, documentaries, newspaper articles and digital works.

German :

Der Prix Roberval ist ein internationaler Wettbewerb, der allen frankophonen Ländern offen steht und jedes Jahr von der Abteilung für Wissenschafts-, Technik- und Industriekultur (CSTI) der Université de Technologie de Compiègne (UTC) organisiert wird.

Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben: Hochschulbildung, allgemeine Öffentlichkeit, Fernsehen, Jugend sowie Wissenschafts- und Technikjournalismus in verschiedenen Formen: Bücher, Dokumentationen, Zeitungsartikel und digitale Werke.

Italiano :

Il Prix Roberval è un concorso internazionale, aperto a tutti i Paesi francofoni, organizzato ogni anno dal dipartimento di Cultura scientifica, tecnica e industriale (CSTI) dell’Université de Technologie de Compiègne (UTC).

Premia opere dedicate alla spiegazione della tecnologia in francese in cinque categorie: istruzione superiore, pubblico generale, televisione, giovani e giornalismo scientifico e tecnico in varie forme: libri, documentari, articoli di giornale e opere digitali.

Espanol :

El Prix Roberval es un concurso internacional, abierto a todos los países francófonos, organizado cada año por el departamento de Cultura Científica, Técnica e Industrial (CSTI) de la Université de Technologie de Compiègne (UTC).

Premia obras dedicadas a explicar la tecnología en francés en cinco categorías: enseñanza superior, gran público, televisión, jóvenes y periodismo científico y técnico en sus diversas formas: libros, documentales, artículos de prensa y obras digitales.

