Prix Trajectoires industriELLES La Maison des industries – Niort Niort

Prix Trajectoires industriELLES Mardi 25 novembre, 17h00 La Maison des industries – Niort Deux-Sèvres
Cette récompense valorise la place des femmes dans l’industrie.
Ce Prix permet de mettre à l’honneur le parcours, la motivation et l’implication des femmes dans les métiers de l’Industrie.
Il constitue une occasion unique de :
➡️ faire connaître les métiers industriels
➡️ montrer des exemples inspirants de femmes épanouies dans l’industrie
➡️ susciter des vocations et attirer davantage de talents féminins
La Maison des industries – Niort 3 rue Archimède 79000 NIORT Niort 79000 Noron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Remise du Prix Trajectoires industriELLES 2025 qui sera décerné à une ou plusieurs candidates travaillant au sein d’une entreprise de la Métallurgie Mixité Femmes dans l’industrie