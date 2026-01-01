Pro a dames TT Joué-lès-Tours contre Le Grand Quevilly Joué-lès-Tours

Pro a dames TT Joué-lès-Tours contre Le Grand Quevilly

4 Rue Jean Monnet Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06 19:30:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Pour cette 8ème journée du championnat à domicile et après deux victoires de prestige face à de redoutables équipes du championnat, nos joueuses s’apprêtent à relever un défi immense en affrontant les championnes de Pro B, fraichement promues en Pro A, pour un match à très fort enjeu !

4 Rue Jean Monnet Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

On the 8th day of the home championship, and after two prestigious victories over formidable teams in the league, our players are about to take on a huge challenge when they take on the Pro B champions, freshly promoted to Pro A, in a high-stakes match!

