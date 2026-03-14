Pro Am International Côte d’Opale

Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Le Pro Am International Côte d’Opale s’impose comme le plus prestigieux rassemblement golfique d’Europe par équipe. Pour sa 33ème édition, cet événement incontournable réunit près de 400 joueurs — professionnels et amateurs — venus de tout le continent pour défier quatre parcours d’exception sur le littoral des Hauts-de-France.

Durant 4 jours de compétition intense (72 trous Stroke-Play), les participants évoluent en équipes (1 pro pour 3 amateurs) dans une atmosphère alliant exigence sportive et convivialité Art de vivre . Chaque soir, le Village Golf au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage devient le point de ralliement des passionnés pour les remises de prix quotidiennes et des dégustations de produits du terroir. .

Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement Pro Am International Côte d’Opale Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale