Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit l’AS Béziers Hérault Stade Charles Mathon Oyonnax

Pour la 12ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit les Biterrois de l’AS Béziers Hérault. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !
Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com
English :
For the 12th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts AS Béziers Hérault. Come to Mathon to support your team!
German :
Am 12. Spieltag der Pro D2 empfängt US Oyonnax Rugby die Mannschaft von AS Béziers Hérault aus Biterrois. Alle nach Mathon, um Ihr Team zu unterstützen!
Italiano :
Nella 12ª giornata di Pro D2, l’US Oyonnax Rugby ospita l’AS Béziers Hérault. Venite a Mathon a sostenere la vostra squadra!
Espanol :
En la 12ª jornada de la Pro D2, el US Oyonnax Rugby recibe al AS Béziers Hérault. ¡Ven a Mathon a apoyar a tu equipo!
