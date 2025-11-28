Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit l’AS Béziers Hérault Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit l’AS Béziers Hérault

Pour la 12ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit les Biterrois de l’AS Béziers Hérault. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

English :

For the 12th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts AS Béziers Hérault. Come to Mathon to support your team!

German :

Am 12. Spieltag der Pro D2 empfängt US Oyonnax Rugby die Mannschaft von AS Béziers Hérault aus Biterrois. Alle nach Mathon, um Ihr Team zu unterstützen!

Italiano :

Nella 12ª giornata di Pro D2, l’US Oyonnax Rugby ospita l’AS Béziers Hérault. Venite a Mathon a sostenere la vostra squadra!

Espanol :

En la 12ª jornada de la Pro D2, el US Oyonnax Rugby recibe al AS Béziers Hérault. ¡Ven a Mathon a apoyar a tu equipo!

