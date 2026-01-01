Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le RC Vannes Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le RC Vannes

Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax Ain

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Pour la 19ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit les bretons du RC Vannes. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

For the 19th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts Brittany’s RC Vannes. Come to Mathon to support your team!

