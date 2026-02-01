Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Stade Montois Rugby Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Stade Montois Rugby

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Pour la 21ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit le Stade Montois Rugby. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

For the 21st day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts Stade Montois Rugby. Come to Mathon to support your team!

