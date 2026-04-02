Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen Stade Charles Mathon Oyonnax
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen Stade Charles Mathon Oyonnax vendredi 24 avril 2026.
Oyonnax
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen
Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Pour la 28ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !
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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com
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English :
For the 28th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts SU Agen. Come to Mathon to support your team!
L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen Oyonnax a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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