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Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen Stade Charles Mathon Oyonnax vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Stade Charles Mathon

Adresse : Cours Verdun

Ville : 01100 Oyonnax

Département : Ain

Début : 2026-04-24T

Fin : 2026-04-24T

Tarif :

Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Pour la 28ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !
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Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77  webmaster@oyonnaxrugby.com

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English :

For the 28th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts SU Agen. Come to Mathon to support your team!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le SU Agen Oyonnax a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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