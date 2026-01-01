Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit l’US Carcassonne Stade Charles Mathon Oyonnax
vendredi 9 janvier 2026.
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit l’US Carcassonne
Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain
Début : 2026-01-09 19:30:00
2026-01-09
Pour la 16ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit l’US Carcassonne. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !
Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com
English :
For the 16th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts US Carcassonne. Come to Mathon to support your team!
