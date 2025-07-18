Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit l’USON Nevers Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit l’USON Nevers

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Pour la 14ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit l’USON Nevers. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

English :

For the 14th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts USON Nevers. Come to Mathon to support your team!

German :

Am 14. Spieltag der Pro D2 empfängt die US Oyonnax Rugby die USON Nevers. Alle nach Mathon, um Ihr Team zu unterstützen!

Italiano :

Per la 14ª giornata di Pro D2, l’US Oyonnax Rugby ospita l’USON Nevers. Venite a Mathon a sostenere la vostra squadra!

Espanol :

En la 14ª jornada de la Pro D2, el US Oyonnax Rugby recibe al USON Nevers. ¡Ven a Mathon a apoyar a tu equipo!

