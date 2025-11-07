Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Soyaux Angoulême XV Stade Charles Mathon Oyonnax

Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Soyaux Angoulême XV

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Pour la 10ème journée de Pro D2, l’US Oyonnax Rugby reçoit les charentais de Soyaux Angoulême XV. Tous à Mathon pour supporter votre équipe !

.

Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 67 77 webmaster@oyonnaxrugby.com

English :

For the 10th day of Pro D2, US Oyonnax Rugby hosts Soyaux Angoulême XV from Charente. Come to Mathon to support your team!

German :

Am 10. Spieltag der Pro D2 empfängt US Oyonnax Rugby die Mannschaft von Soyaux Angoulême XV aus der Charente. Alle nach Mathon, um Ihr Team zu unterstützen!

Italiano :

Per la 10ª giornata di Pro D2, l’US Oyonnax Rugby ospita il Soyaux Angoulême XV della Charente. Venite a Mathon a sostenere la vostra squadra!

Espanol :

En la 10ª jornada de la Pro D2, el US Oyonnax Rugby recibe al Soyaux Angoulême XV de Charente. ¡Ven a Mathon a apoyar a tu equipo!

L’événement Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit Soyaux Angoulême XV Oyonnax a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey