Procédé d’un alambic Espace culturel Héva La Possession

Procédé d’un alambic Samedi 20 septembre, 09h00 Espace culturel Héva Réunion

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Venez découvrir le procdé d’un alambic. Plongez dans l’univers de la distillation traditionnelle du géranium.

Espace culturel Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession 97419 Réunion La Réunion 02 62 22 40 00

