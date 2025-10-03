Procès d’un cyborg tueur Place Gambetta Caen

Janvier 2050. Alors que les conflits se multiplient aux portes de l’Union européenne, l’État français décide d’investir dans la modernisation de ses forces de l’ordre et passe commande d’une série de robots créés grâce au « dévouement » de détenus condamnés aux peines les plus lourdes, auxquels il est proposé d’entrer au service des forces de l’ordre après avoir subi diverses « améliorations » ayant pour but de les transformer en véritables « machines de combats ». Lors d’une interpellation, un policier cyborg tue accidentellement un couple de touristes. Qui est responsable ?

Ce procès fictif, organisé par la Clinique juridique de Normandie dans le cadre de la Fête de la Science, n’est pas de la pure science-fiction. Il résonne avec l’actualité et soulève des interrogations brûlantes. Jusqu’où peut-on aller dans la modification du corps humain ? Quels droits et quelles responsabilités donner à un individu augmenté par la technologie ?

Et pour renforcer l’immersion, ils prendront place dans un lieu exceptionnel la Cour d’appel de Caen, où le public pourra expérimenter de l’intérieur l’ambiance solennelle d’un procès. .

English : Procès d’un cyborg tueur

January 2050. At a time when conflicts are multiplying on the doorstep of the European Union, the French government decides to invest in the modernization of its law enforcement agencies, and places an order for a series of robots created thanks to the « dedication » of inmates sentenced to the harshest penalties.

German :

Januar 2050. Während die Konflikte vor den Toren der Europäischen Union zunehmen, beschließt der französische Staat, in die Modernisierung seiner Ordnungskräfte zu investieren und gibt eine Reihe von Robotern in Auftrag, die dank der « Hingabe » von Häftlingen, die zu den schwersten Strafen verurteilt wurden, geschaffen wurden.

Italiano :

Gennaio 2050. In un momento in cui i conflitti si moltiplicano alle porte dell’Unione Europea, il governo francese decide di investire nella modernizzazione delle sue forze di polizia e ordina una serie di robot creati grazie alla « dedizione » dei detenuti che scontano le pene più lunghe.

Espanol :

Enero de 2050. En un momento en que los conflictos se multiplican a las puertas de la Unión Europea, el gobierno francés decide invertir en la modernización de su policía y encarga la creación de una serie de robots gracias a la « dedicación » de los presos que cumplen las penas más largas.

