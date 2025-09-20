Procès fictif pour enfants palais de justice d’Angers Angers

gratuit sur réservation obligatoire, nombre limité de places disponibles (13 enfants par procès). Pour les enfants de 8 à 13 ans. Les parents peuvent participer librement, sans inscription

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Dans la salle d’audience du tribunal pour enfants, des enfants de 9 à 13 ans, vétus pour certains de robes d’audience sont invités à jouer un proçès fictif à partir d’un scénario déjà écrit.

Il est l’occasion ensuite d’échanger avec les enfants et leurs parents sur la justice, ses acteurs et son fonctionnement au quotidien.

palais de justice d’Angers rue Waldeck Rousseau ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.cours-appel.justice.fr/angers [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-angers.com/ »}] Le palais de justice d’Angers a été dessiné par Charles Edmond ISABELLE, architecte du gouvernement. Inauguré en 1883, ce bâtiment aux éléments architecturaux majestueux affirme la puissance publique et l’autorité de la Justice aux yeux des citoyens. Ligne de tram à proximité et parking Place Leclerc

cour d’appel d’Angers