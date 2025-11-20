Process Comedy La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Process Comedy

Jeudi 20 novembre 2025 de 21h à 22h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2025-11-20 21:00:00

fin : 2025-11-20 22:30:00

2025-11-20

Vos collègues et vos proches… Qui sont-ils vraiment ? Découvrez leur vraie personnalité grâce à des anecdotes hilarantes et des imitations déjantées !

Empathique ? Energiseur ? Promoteur ? Analyseur ? Persévérant ? Imagineur ? Quel est votre caractère dominant et celui de vos collègues ou de vos proches ? Et pourquoi avez-nous du mal à nous comprendre dans certaines situations personnelles ou professionnelles ?



Préparez-vous à mieux vous connaître et surtout à découvrir la personnalité de ceux que vous fréquentez tous les jours au travail et à la maison grâce à un duo de choc un imitateur et un coach réunis depuis 10 ans sur scène pour apporter autant d’humour que d’autodérision au théâtre !



Dans cette comédie inspirée de la Process Com® (ou Process Communication Model®) vous découvrirez enfin les clés pour mieux communiquer et mieux vous comprendre !



Plus qu’un spectacle, une expérience inédite aussi drôle qu’instructive à vivre en équipe mais aussi en couple et en famille (ou belle famille pour éviter les conflits et entretenir ainsi des relations encore plus saines et épanouissantes ! .

La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 Rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Your colleagues and loved ones? Who are they really? Discover their true personalities with hilarious anecdotes and crazy impersonations!

Ihre Kollegen und Verwandten? Wer sind sie wirklich? Entdecken Sie ihre wahre Persönlichkeit mit urkomischen Anekdoten und verrückten Imitationen!

I vostri colleghi e la vostra famiglia? Chi sono veramente? Scoprite la loro vera personalità con aneddoti esilaranti e imitazioni folli!

¿Tus colegas y tu familia? ¿Quiénes son en realidad? Descubre sus verdaderas personalidades con anécdotas desternillantes y disparatadas imitaciones

L’événement Process Comedy Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence